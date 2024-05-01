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Глава Минприроды Александр Козлов: рост воды в реках Тобол и Иртыш к 25 мая достигнет опасных отметок

Общество, 11:25 19 мая 2024

пресс-служба Минприроды | Фото: пресс-служба Минприроды

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Рост воды в реках Тобол и Иртыш к 25 мая достигнет опасных отметок, об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минприроды Александр Козлов.

В совещании о ситуации с паводками и природными пожарами, мерах по предотвращению и ликвидации их последствий ткжепринял участие руководитель МЧС Александр Куренков.

Особое внимание службы Росгидромета уделяют двум регионам, где уровень воды уже достиг опасных отметок либо достигнет до конца мая, – это Тюменская и Омская области.

"В Тюменской области две реки – Тобол и Иртыш. Мы прогнозируем, что рост продолжится и к 25 мая достигнет опасных отметок. У каждого населённого пункта своя дата. Есть время подготовиться и предпринять все необходимые меры", - сказал Александр Козлов.

В центре внимания реки: Тобол - населённый пункт Иевлево; Иртыш - Тобольск, села Уват и Демьянское.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, режим ЧС введен в регионе с 8 апреля. Рост уровня воды в реке Ишим начался в середине апреля. В настоящее время отмечается его повсеместное устойчивое снижение. В ряде муниципалитетов приступили к ликвидации последствий паводка.

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# паводок

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