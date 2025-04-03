Автоматический рефрактометр появился в голышмановской больнице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автоматический рефрактометр появился в Областной больнице № 11 в Голышманово. Устройство было введено в эксплуатацию в феврале 2025 года и уже успело помочь 62 пациентам, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Cовременный прибор позволяет врачам быстро и точно диагностировать нарушения рефракции глаза. С его помощью специалисты могут эффективно выявлять такие распространенные проблемы, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, что значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшение прогноза для каждого пациента.

"Для нас получение современного оборудования — это важный этап в развитии учреждения. Новый рефрактометр значительно упрощает работу врачей-офтальмологов и делает процесс диагностики более удобным и комфортным для наших пациентов", - подчеркнул главный врач больницы Алексей Белов.

Оборудование приобретено в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".