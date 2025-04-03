Тюменская область — лидер по участникам конкурса разработок по патриотическому воспитанию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область — лидер по количеству участников Всероссийского конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию, сообщает информационный центр правительтсва региона.

Во Всероссийском конкурсе методических разработок, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 350 авторов из различных регионов России. Работы представили в десяти номинациях, охватывающих как отдельные мероприятия, так и крупные программы и сборники.

Тюменская область стала лидером по числу представленных работ — 63 методических разработки. Победы АНО ОДООЦ "Ребячья республика". Первое место присвоили за шесть работ. Второе место принесли две работы, столько же — третью позицию.

В число победителей конкурса также вошли: АНО ОДООЛ "Остров детства"; АНО ДООЦ "Алые паруса"; ООО ДСОЛ "Дружба"; МАУДО ДООЦ "Прометей".

С полным перечнем отмеченных в различных номинациях работ можно ознакомиться здесь.