Коллекцию тобольского музея пополнили работы живописца Григория Бочанова

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Семь работ известного художника-живописца Григория Бочанова пополнили коллекцию Тобольского музея-заповедника, сообщает информационный центр правительства региона.

Григорий Бочанов (1922-2012) — член Союза художников СССР, Заслуженный гражданин Тобольска, лауреат премии А.А. Дунина-Горкавича, участник Великой Отечественной войны. Полотна в коллекцию "Живопись" Тобольского музея-заповедника передала сноха мастера Надежда Бочанова.

Художник родился в дер. Сладкой Крутинского района Омской области. В разгар борьбы с кулачеством родители Григория были сосланы, старший брат расстрелян, а сам он оказался в детском доме в деревне Васьюган Нарымского края. Именно здесь состоялось его первое знакомство с красками.

Юношей, в 1940 году, Григорий Бочанов переехал к родственникам в Тобольск. В этом же году был призван в армию, а с началом Великой Отечественной войны попал на фронт. До 1947 года служил на Дальнем Востоке. Был награжден Орденом Отечественной войны, медалями "За Победу над Японией" и "За боевые заслуги". По окончании службы вернулся в Тобольск и поступил на работу в Тобольский филиал Тюменского товарищества "Художник". В 1948 году он и другие художники-фронтовики основали филиал Всесоюзного художественного фонда.

В Тобольске Григорий Бочанов создал множество полотен. Искусствоведы называли его "певцом сибирской земли", при его участии в городе были установлены памятники С. У. Ремезову и Д.И. Менделееву. Сегодня работы художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом, в том числе в фондах Тюменского музейно-просветительского объединения. Вместе с поступившими работами, датированными 1960-80 гг., 64 полотна Григория Степановича бережно хранятся в Тобольском музее-заповеднике.