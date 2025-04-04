Сотрудники МЧС проконтролировали организацию защиты населенных пунктов по руслу реки Ишим
Оперативная группа областного главка МЧС России завершила работу в муниципальных образованиях, расположенных по руслу реки Ишим, сообщает ведомство.
3 апреля заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по антикризисному управлению Андрей Умаров провел рабочие встречи с первым заместителем главы Абатского района Алексеем Склюевым и первым заместителем главы Викуловского района Евгением Шороховым.
Сотрудники ведомства проконтролировали ход работ по организации защиты населенных пунктов, а также участка федеральной автодороги Тюмень – Омск от большой воды.
"Превентивная работа ведется во всех муниципальных районах, где мы побывали. Представители органов местного самоуправления уделяют должное внимание вопросам подготовки к возможному паводку", – подчеркнул Андрей Умаров.