  • 4 апреля 20254.04.2025пятница
  • В Тюмени 0..2 С 2 м/с ветер юго-западный

Сотрудники МЧС проконтролировали организацию защиты населенных пунктов по руслу реки Ишим

Общество, 21:27 03 апреля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Оперативная группа областного главка МЧС России завершила работу в муниципальных образованиях, расположенных по руслу реки Ишим, сообщает ведомство.

3 апреля заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по антикризисному управлению Андрей Умаров провел рабочие встречи с первым заместителем главы Абатского района Алексеем Склюевым и первым заместителем главы Викуловского района Евгением Шороховым.

Сотрудники ведомства проконтролировали ход работ по организации защиты населенных пунктов, а также участка федеральной автодороги Тюмень – Омск от большой воды.

"Превентивная работа ведется во всех муниципальных районах, где мы побывали. Представители органов местного самоуправления уделяют должное внимание вопросам подготовки к возможному паводку", – подчеркнул Андрей Умаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:54 03.04.2025Коллекцию тобольского музея пополнили работы живописца Григория Бочанова
21:27 03.04.2025Сотрудники МЧС проконтролировали организацию защиты населенных пунктов по руслу реки Ишим
20:34 03.04.2025Автоматический рефрактометр появился в голышмановской больнице
19:44 03.04.2025Тюменская область — лидер по участникам конкурса разработок по патриотическому воспитанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора