215 человек находятся в пунктах временного размещения из-за паводка в Тюменской области
163 человека, в том числе 52 ребёнка, находятся в пунктах временного размещения из-за паводка в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
На территории субъекта остаются подтопленными: 277 домов, 3 тыс. 209 приусадебных участков, 347 дачных домов, 37 участков автомобильных дорог.
Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. Всего обработано 99 домов и 62 земельных участка.
В с. Вагай и д. Второсалаирская сотрудники МЧС России ведут работы по укреплению временных насыпей. Проводится откачка воды.
Также специалисты ведомства проводят подомовые обходы, информируя жителей о складывающейся паводковой обстановке.
На федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе автоинспекторы продолжают регулировать движением, пропуская колонны транспорта в реверсивном режиме, установленном из-запаводка. На участке с 353-го по 363-й км работает дорожная техника.
"Движение на участке реверса почти не затруднено. Наблюдаются скопления транспорта около двух километров в каждом направлении. Будьте внимательны. Соблюдайте ПДД, подъезжая к участку реверсивного движения. Четко следуйте указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков", - отметили в региональной Госавтоинспекции.