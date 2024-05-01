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215 человек находятся в пунктах временного размещения из-за паводка в Тюменской области

Общество, 12:22 19 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

163 человека, в том числе 52 ребёнка, находятся в пунктах временного размещения из-за паводка в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На территории субъекта остаются подтопленными: 277 домов, 3 тыс. 209 приусадебных участков, 347 дачных домов, 37 участков автомобильных дорог.

Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. Всего обработано 99 домов и 62 земельных участка.

В с. Вагай и д. Второсалаирская сотрудники МЧС России ведут работы по укреплению временных насыпей. Проводится откачка воды.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также специалисты ведомства проводят подомовые обходы, информируя жителей о складывающейся паводковой обстановке.

На федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе автоинспекторы продолжают регулировать движением, пропуская колонны транспорта в реверсивном режиме, установленном из-запаводка. На участке с 353-го по 363-й км работает дорожная техника.

"Движение на участке реверса почти не затруднено. Наблюдаются скопления транспорта около двух километров в каждом направлении. Будьте внимательны. Соблюдайте ПДД, подъезжая к участку реверсивного движения. Четко следуйте указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков", - отметили в региональной Госавтоинспекции.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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