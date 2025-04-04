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Делегация Тюменской области работает в Республике Узбекистан

Экономика, 22:22 03 апреля 2025

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области работает в Республике Узбекистан. Первый пункт в деловой поездке – встреча с руководством Министерства энергетики Республики, сообщает информационный центр правительства региона.

В состав делегации под руководством заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева вошли представители правительства региона, ТПП Тюменской области, нефтегазового кластера, вузов и бизнес-сообщества

В центре внимания на встрече с руководством Министерства энергетики Узбекистана: презентация промышленного, инновационного и научного потенциала Тюменской области; обсуждение участия делегации Республики в промышленно-энергетическом форуме TNF; привлечение научного потенциала тюменских учебных учреждений для решения задач нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

В планах – серия деловых переговоров и встреч.

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