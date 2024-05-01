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Реверсивный режим продолжает действать на трассе в Абатском районе

Общество, 11:45 20 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорожная техника работает на участке с 353-го по 363-й км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Автоинспекторы продолжают регулировать движение, пропуская транспорт в реверсивном режиме.

В настоящее время движение на участке реверса не затруднено. Водителям рекомендуют чётко следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Абатский район

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