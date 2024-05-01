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Пострадавшие от паводка предприниматели направили 71 обращение на горячую линию

Экономика, 19:24 20 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

71 обращение поступило на горячую линию для предпринимателей Тюменской области, чей бизнес пострадал от паводка. Специалисты центра "Мой бизнес" помогли предпринимателям из Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В настоящее время ведется работа по реструктуризации взятых кредитных обязательств, выдаче льготных займов. В ближайшую неделю представители Инвестиционного агентства Тюменской области и Фонда финансирования предпринимательства региона будут работать в Викуловском районе.

Телефон горячей линии для представителей бизнеса, чье дело пострадало от паводка, работает круглосуточно — 8-932-479-34-33.

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# бизнес , предприниматели

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