Пик паводка в Вагае ожидают в последние дни мая

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Пик паводка в Вагае ожидают в последние дни мая. В селе готовятся к половодью: волонтеры подготовили 280 тысяч мешков с грунтом, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Наводнение 2024 года для дамбы в селе Вагай будет уже третьим. Сооружение уверенно справилось с первыми двумя паводками. В этот раз воды будет значительно больше, поэтому готовиться стали заранее. В районном центре дополнительно сделали свыше километра земляных насыпей. Закрыли низкие места, где вода может обойти основную дамбу, которая прикрывает село с севера со стороны реки Иртыш", - уточнил глава региона.

Находясь в Вагае, он оценил темпы работ. Задействовано 68 единиц техники. На укреплении трудятся около 500 человек: это пожарные, спасатели, сотрудники дорожных служб, волонтеры.

"В Вагае встретил старого знакомого – пожарного Валерия Мучипова. Спросил про здоровье маленькой дочки. После Викулово у сотрудников Областной противопожарной службы был небольшой отдых. Теперь снова в бой. На совещании в администрации района особое внимание поручил уделить выпускникам школ из сел и деревень, которые находятся в зоне подтопления", - подчеркнул Александр Моор.

На время экзаменов детей перевезут в пункты сдачи ЕГЭ, которые расположены в безопасном месте.