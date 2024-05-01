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Моор сообщил, что паводок в Тобольке будет продолжительным

Губернатор, 10:46 22 мая 2024

администрация Тобольска

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Период паводка в Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный. Значительно дольше, чем обычно, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу", -сказал он.

В муниципалитетах продолжается подготовка. В городе помимо существующих гидросооружений сделали более 4 км насыпей, в районе – уже почти 8 км. Формируется запас мешков с грунтом.

Жителей, проживающих в опасной зоне, предупредили о возможных рисках, связанных с паводком.

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# Александр Моор , паводок

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