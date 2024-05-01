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Александр Моор проверил ход работ по подготовке к паводку в Тобольске

Губернатор, 11:30 22 мая 2024

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел гидротехнические сооружения в Тобольске, проверил ход работ по подготовке к паводку, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Губернатор проинспектировал процесс создания насыпей, укрепление дамб, закрытие технологических проездов, формирование запаса мешков с грунтом.

"Нам прогнозируют длительный период паводка, поэтому рассматриваем несколько сценариев развития событий", - проинформировал глава Тобольска.

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# Александр Моор , Максим Афанасьев , Тобольск

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