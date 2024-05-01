Александр Моор проверил ход работ по подготовке к паводку в Тобольске
Губернатор, 11:30 22 мая 2024
| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева
Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел гидротехнические сооружения в Тобольске, проверил ход работ по подготовке к паводку, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
Губернатор проинспектировал процесс создания насыпей, укрепление дамб, закрытие технологических проездов, формирование запаса мешков с грунтом.
"Нам прогнозируют длительный период паводка, поэтому рассматриваем несколько сценариев развития событий", - проинформировал глава Тобольска.