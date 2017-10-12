Получить диплом, не посещая вуз: кому подойдет дистанционное обучение?

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Дистанционный способ получения высшего образования для многих по разным причинам кажется привлекательным и в то же время вызывает немало вопросов. Один из них: для кого такой процесс обучения является оптимальным?

Во-первых, дистанционное образование удобно для тех, кто планирует совмещать учебу с работой, домашними и семейными делами, например, с воспитанием детей, не посещая занятия в вузе. Мобильность – основное преимущество, позволяющее совмещать учебу с другими важными занятиями, ведь образовательный процесс организован через Интернет.

Вторая категория потенциальных студентов-дистанционщиков – люди, желающие повысить квалификацию для продвижения по карьерной лестнице. У них уже имеется опыт в определенной сфере, которую они хотят изучить более глубоко и получить подтверждающий это официальный документ. Если раньше в таком случае предпочтение отдавали заочной форме, то сегодня есть еще более удобный способ – дистанционный. При наличии профессионального образования аттестационная комиссия может сократить срок обучения.

Дистанционное обучение является лучшим вариантом при получении второго и последующих дипломов о высшем образовании. Кроме того, обучение по дистанционным программам в российских вузах нередко выбирают студенты из ближнего и дальнего зарубежья.

Информационные технологии и Интернет сделали высшее образование доступнее. Дистанционное обучение – отличный вариант для тех, кто стремится к новым знаниям, способен к самоконтролю, хочет сэкономить время и не быть привязанным к стенам вуза.