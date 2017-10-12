up

12.10.2017 четверг

EUR 68.5032

USD 57.921

В Тюмени 7..9 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Школьные учебники защитят голограммами

17:00 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.prosv.ru

"Просвещение" первым из крупных издательств учебной литературы начало размещать на своих изданиях голографические наклейки, являющиеся степенью защиты изданий.

Эта мера поможет защитить продукцию от подделок, сообщает пресс-служба издательства. 

Издание и распространение контрафактных учебников и учебных пособий не только нарушает законодательство об авторском праве, но и представляет опасность для здоровья школьников, поскольку в них, как правило, не соблюдаются санитарно-гигиенические требования к продукции. Появление голограмм на учебных изданиях – еще одна мера, препятствующая производству и распространению контрафакта.

Наклейка размером 3х2 см "Просвещение. Стандарт качества" имеет несколько степеней защиты, например, скрытое изображение – логотип "Просвещения". В рамках пилотного проекта голографические наклейки уже появились на рабочих тетрадях "Литературное чтение" для 1-4 классов М.В.Бойкиной и Л.А.Виноградской.

"Рабочие тетради являются важным дополнением к основным учебникам. Использование их в учебном процессе способствует более качественному усвоению материала, его систематизации, приобретению и закреплению практических умений и навыков, - отмечает директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Сергей Григоренко. - В пилотный проект по размещению голографических наклеек включены именно рабочие тетради, так как они пользуются спросом у участников образовательного процесса, и неоднократно были зафиксированы случаи их подделки".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: школы , учебники , «Просвещение» , образование

Последние новости

17:06 Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества Фото
17:00 Школьные учебники защитят голограммами
16:49 В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию
16:38 Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным
16:27 Владимир Чейметов: новый компьютерный класс позволит получать будущим агрономам самые современные знания
16:16 Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината Фото
16:05 Получить диплом, не посещая вуз: кому подойдет дистанционное обучение?
15:54 "Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров Фото
15:43 В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы
15:32 Спецслужбы спрогнозировали даты ледостава на Оби
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества

Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината

"Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров

Политика

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Экономика

В обращение поступили купюры в двести и две тысячи рублей

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось построить в рекордно короткие сроки

Общество

Школьные учебники защитят голограммами

В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию

Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным

Спорт

В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы

Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

За приз главы администрации Тюмени поборются гимнастки

Происшествия

Под Уватом погибли водители КамАЗа и Рено

Жительница Ямала зарезала мужчину, оскорбившего ее приятеля

Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+