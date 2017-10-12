Школьные учебники защитят голограммами

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"Просвещение" первым из крупных издательств учебной литературы начало размещать на своих изданиях голографические наклейки, являющиеся степенью защиты изданий.

Эта мера поможет защитить продукцию от подделок, сообщает пресс-служба издательства.

Издание и распространение контрафактных учебников и учебных пособий не только нарушает законодательство об авторском праве, но и представляет опасность для здоровья школьников, поскольку в них, как правило, не соблюдаются санитарно-гигиенические требования к продукции. Появление голограмм на учебных изданиях – еще одна мера, препятствующая производству и распространению контрафакта.

Наклейка размером 3х2 см "Просвещение. Стандарт качества" имеет несколько степеней защиты, например, скрытое изображение – логотип "Просвещения". В рамках пилотного проекта голографические наклейки уже появились на рабочих тетрадях "Литературное чтение" для 1-4 классов М.В.Бойкиной и Л.А.Виноградской.

"Рабочие тетради являются важным дополнением к основным учебникам. Использование их в учебном процессе способствует более качественному усвоению материала, его систематизации, приобретению и закреплению практических умений и навыков, - отмечает директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Сергей Григоренко. - В пилотный проект по размещению голографических наклеек включены именно рабочие тетради, так как они пользуются спросом у участников образовательного процесса, и неоднократно были зафиксированы случаи их подделки".