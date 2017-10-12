Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества

Встреча губернатора Тюменской области с делегацией Японии, admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки 11 октября, который прибыл в Тюмень во главе делегации деловых кругов.

Владимир Якушев поблагодарил посла за проявленный интерес к региону и напомнил, что впервые делегация из Японии посещала Тюменскую область четыре года назад - в 2013 году.

"Мы активно двигаемся с точки зрения развития инвестиций и объемов промышленности, в социальной инфраструктуре, в вопросе здравоохранения, развиваем государственно-частное партнерство. Считаю, что за инвестициями будущее, без них не может развиваться ни одна территория. Все, что от нас зависит, мы стараемся делать, причем во всех муниципалитетах без исключения", - подчеркнул Владимир Якушев и в качестве примера рассказал Тоёхиса Кодзуки об открытии в Юргинском районе птицефабрики по выращиванию индейки, которая дала региону несколько сотен новых рабочих мест.

Губернатор отметил, что визит японской делегации в Тюменскую область рассматривает как новый этап планомерной и системной работы по расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования. Одним из ярких событий в культурной жизни региона, по мнению Владимира Якушева, могут стать Дни японской культуры в Тюмени в 2018 году.

Во время визита японской делегации, который продлится до 13 октября, запланированы встречи с представителями официальных и деловых кругов Тюменской области, посещение промышленных предприятий региона: ООО "СИБУР-Тобольск", ЗАО "Антипинский НПЗ" и ООО "УГМК-Сталь", знакомство с туристическими возможностями Тюмени и Тобольска.

12 октября прошла встреча в Западно-Сибирском инновационном центре, стороны обсудили взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики.

Напомним, в апреле 2017 года делегация Тюменской области участвовала в поездке членов Ассоциации индустриальных парков в Японию, где потенциальным японским партнерам рассказали о перспективах кооперации и локализации производств в регионе.

В июле с рабочим визитом в Тюмень приезжал исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинских обменов Акира Сакай, который провел переговоры с руководством областного департамента здравоохранения.

Встреча губернатора Тюменской области с делегацией Японии, admtyumen.ru

Дарья Казакова