Вокалу, хореографии, сценическому бою обучат актеров спектакля "Декабристы"

Актеров подготовят к спектаклю "Декабристы". Фото из группы "Кастинг на спектакль "Декабристы"" (ВКонтакте)

Патриотизм, чувство гражданского долга и бескорыстного служения Отечеству - этим темам посвятят масштабный театральный проект "Декабристы", в котором может принять участие каждый тюменец.

Большинству жителей области с малых лет известна история декабристов. В XIX веке на территории Тобольской губернии жили 14 декабристов со своими семьями. Они способствовали прогрессивным изменениям в духовной и культурной жизни этих мест. Декабристы инициировали ведение образцовых хозяйств, занимались медициной, педагогической и просветительской деятельностью, открыли бесплатные школы, в том числе первую школу для девочек, где обучались дети из разных сословий. В 40-50 годы некоторые декабристы получили разрешение на государственную службу. Будучи людьми принципиальными, морально чистыми, использовали все возможности для социальной защиты крестьян, боролись с казнокрадством и взяточничеством.

Главный режиссер проекта, заведующая кафедрой режиссуры ТГИК Марина Галяветдинова до конца не открывает всех своих замыслов, но дает понять о том, что проект будет масштабным и многогранным.

"Наши актеры пройдут серьезную подготовку в процессе постановки спектакля. Специально для них мы организуем мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому бою: все навыки им пригодятся на сцене", - делится планами Марина Галяветдинова.

Принять участие в проекте "Декабристы" может любой житель Тюмени старше 18 лет. Открытый кастинг состоится в молодежном театре "НАШ" (ул. Орловская, 37) начнется 14 октября в 17 часов.

Ирина Ромашкина