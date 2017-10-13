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Вокалу, хореографии, сценическому бою обучат актеров спектакля "Декабристы"

11:42 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Актеров подготовят к спектаклю "Декабристы". Фото из группы "Кастинг на спектакль "Декабристы"" (ВКонтакте)

Патриотизм, чувство гражданского долга и бескорыстного служения Отечеству - этим темам посвятят масштабный театральный проект "Декабристы", в котором может принять участие каждый тюменец. 

Большинству жителей области с малых лет известна история декабристов. В XIX веке на территории Тобольской губернии жили 14 декабристов со своими семьями. Они способствовали прогрессивным изменениям в духовной и культурной жизни этих мест. Декабристы инициировали ведение образцовых хозяйств, занимались медициной, педагогической и просветительской деятельностью, открыли бесплатные школы, в том числе первую школу для девочек, где обучались дети из разных сословий. В 40-50 годы некоторые декабристы получили разрешение на государственную службу. Будучи людьми принципиальными, морально чистыми, использовали все возможности для социальной защиты крестьян, боролись с казнокрадством и взяточничеством. 

Главный режиссер проекта, заведующая кафедрой режиссуры ТГИК Марина  Галяветдинова до конца не открывает всех своих замыслов, но дает понять о том, что проект будет масштабным и многогранным.

"Наши актеры пройдут серьезную подготовку в процессе постановки спектакля. Специально для них мы организуем мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому бою: все навыки им пригодятся на сцене", - делится планами Марина Галяветдинова.

Принять участие в проекте "Декабристы" может любой житель Тюмени старше 18 лет. Открытый кастинг состоится в молодежном театре "НАШ" (ул. Орловская, 37) начнется 14 октября в 17 часов.

Ирина Ромашкина

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Теги: актеры , декабристы , спектакль , театр , кастинг

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