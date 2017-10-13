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В Тюмени демонтируют старый мост через Туру

12:04 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мост на улице Мельникайте в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Мост на ул. Мельникайте закроют для транспорта и пешеходов 14 и 15 октября в Тюмени из-за демонтажа старого автомобильного моста.

Жителей города просят учитывать перекрытие объекта при планировании маршрутов.

Как сообщает главное управление строительства Тюменской области, закрытие проезда по мосту необходимо для обеспечения безопасности как производства работ, так и дорожного и переходного движения.

Автомобильный мост погрузят на баржу на специально построенные металлические конструкции, а затем по реке сплавят к пирсу, где произведут разбор сооружения.

Сложность демонтажа в том, что вес бывшего автомобильного моста превышает вес уже разобранной конструкции железнодорожного моста и составляет около 1 тыс. тонн.

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Теги: мост , демонтаж , ограничение движения , река Тура

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