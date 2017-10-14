В Тюмени стартует региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Фото: "Моя территория"

Тюмень встречает участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В рамках региональной программы ее посетят 50 гостей из 34 стран мира.

В их числе представители Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Польши, Эфиопии и других государств. С 14 по 17 октября они будут знакомиться с Тюменью: ее уникальными местами, достопримечательностями и жителями.

"Наши ребята уже готовы ко встрече с иностранцами. Некоторые посетили тренинг "Межкультурная коммуникация". В рамках программы пройдут встречи, семинары, обмен мнениями среди творческих сообществ Тюменской области и иностранных участников. Надеемся, что общение будет плодотворным, и в будущем появятся новые международные проекты", — рассказала руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" Анна Бухтиярова.

Известно, что гости посетят молодежные театры, мастер-классы по рукоделию в Ялуторовском остроге, поучаствуют в создании арт-объекта в Тюменском индустриальном университете, а также увидят промышленные и инновационные предприятия региона. Вместе с представителями тюменского медиасообщества они создадут видеоролик, который станет визитной карточкой Тюменской области в Сочи 18 октября.

Изюминкой региональной программы станет ужин в сибирских семьях. Пригласить иностранца к себе мог любой желающий, для этого нужно было оставить видео-рецепт любимого сибирского блюда с хэштегом #ужинвсемьях. По итогам акции к этой части программы присоединились пять тюменцев.

Также в рамках фестиваля Тюменская область представит направление "Творчество и креативные пространства".

Напомним, делегация региона отправилась в Сочи 12 октября. В этот день в тюменском ТЦ Галерея "Вояж" закончилось путешествие передвижного арт-объекта с фотозоной. Здесь он останется до 15 октября. В день открытия фестиваля арт-объект переместится в МТЦ "Космос". Всего мобильная фотозона побывала в четырех тюменских вузах и ссузах. К акции в Инстаграме #ТюменьждетВФМС присоединились более 800 человек.