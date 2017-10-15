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В театре драмы прошла премьера спектакля "Господа Головлевы"

19:31 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменского концертно-театрального объединения

Премьера спектакля "Господа Головлёвы" прошла на большой сцене Тюменского драматического театра 13, 14 и 15 октября. 

История семейства Головлевых - их взаимоотношения, вечная проблема "отцов и детей", истинность и сохранение семейных ценностей – об этом и другом рассказывает в романе автор произведения, классик Михаил Салтыков – Щедрин. Об этом же в постановке тюменской драмы под руководством питерского режиссера Романа Габриа.

"Это моя третья работа в этом театре, - поделился Роман перед началом. – В сентябре прошла премьера в малом зале спектакля "Пушкин, Моцарт и Сальери", в прошлом году "Грязнуля" и сейчас этот спектакль. Книга "Господа Головлевы" очень современная, переплетается с сегодняшней жизнью, с действительностью. Это история целой семьи, а что может быть интереснее".

Зритель в этой постановке сидит на сцене, находится внутри дома Головлевых, близко к артистам, может рассмотреть мимику, заглянуть в глаза, прочувствовать эту камерность, боль, которую передает автор. Театр теряет большое количество зрителей в этот момент, но обретает людей, которые попадают в уникальную атмосферу и не выйдут из театра равнодушными. Зрителя, который задумается, а что будет с нами в этой, сегодняшней жизни, с его детьми, родными, если он будет таким как Иудушка Головлев.

фото Тюменского концертно-театрального объединения

 "Надеемся, что этот спектакль вольется в наш репертуар и станет одним из посещаемых, - отметил директор театра и исполнитель роли Степана Головлева Сергей Осинцев. -  Мы посадили зрителей на сцену, здесь всего 100 мест и попасть на него будет сложнее чем на другие спектакли театра. Спектакль необычный, интересный, захватывающий, актуальный для нашего времени. Салтыков – Щедрин писал тогда о том, что происходит сейчас и об этом стоит задуматься. О разрушении семей, о пьянстве, которое губит людей, про безысходность и желание уехать из родного дома. Я тоже играю, у меня не очень большая роль, но она мне нравится, с удовольствием работаю с Романом Габриа. Кроме того, у нас потрясающий художник, который также приехал из Санкт-Петербурга Николай Слободяник, очень популярный, в год выпускает от 20 до 30 спектаклей".

 "Господа Головлёвы" - хроника одной семьи, в которой разрушаются все устои и ценности, а проблемы выходят за рамки семейных и становятся общечеловеческими, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения. 

фото Тюменского концертно-театрального объединения

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Теги: спектакль , Тюменский драматический театр , премьера

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