В Тюмени состоится битва чемпионов

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Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги примет "Нефтяник" из Альметьевска 16 октября. Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов.

Оба коллектива становились победителями плей-офф ВХЛ. Сибиряки в 2011 году, когда одолели в финальной серии "Альметку". Представители Татарстана выиграли главный трофей высшей лиги в 2016 году. В этом чемпионате "Нефтяник" стартовал с места в карьер, одержав шесть побед подряд. Правда, в этих встречах соперники у альметьевцев были отнюдь не из разряда Топ. Затем они отправились в Санкт-Петербург, где уступили и "СКА-Неве" (0:3), и "Динамо" (1:6). В следующем матче на домашнем льду "Нефтяник" потерпел поражение от учалинского "Горняка" (2:4). За "падением" последовал взлет в виде двух викторий, однако стабилизации в результатах альметьевской команды пока не наступило. Из трех поединков, предшествовавших игре в Тюмени, она вышла победительницей только в одном случае.

В субботу, 14 октября, "Альметка" уступила в Усть-Каменогорске "Торпедо" - 3:4. Дубль в этой встрече оформил защитник гостей Динар Хамидуллин. В его активе 6 очков по системе "гол+пас" (2+4). Этот матч стал для него шестым в чемпионате. Трижды забросил и защитник Александр Сорокин (3+3). Еще один игрок обороны альметьевского клуба, воспитанник тюменского хоккея Кирилл Адамчук, также завершил три голевые атаки. В прошлом выступали за тюменские команды защитники Александр Большаков и Алексей Ермолаев. Что касается линии атаки, то в сезоне 2013-2014 годов рубиновцем был опытнейший нападающий и признанный бомбардир Максим Хапов. Он имеет возможность сыграть 16 октября свой 390-й матч в Высшей хоккейной лиге. Пока не может открыть счёт своим голам в "Нефтянике" выступавший в прошлом сезоне за "Рубин" форвард Виталий Каменев. В тринадцати матчах он отметился четырьмя голевыми передачами.

Главный тренер "Нефтяника" Ильнур Гизатуллин, раскритиковал своих подопечных после матча с "Торпедо". "Наша команда проснулась только в третьем периоде. Такие ошибки, которые сегодня допустили, даже в любительском хоккее непозволительны. Будем разбираться", - сказал он.

Между тем, в гостях "Альметка" в этом сезоне звезд с неба не хватает – две победы в основное время, добытые в шести выездных встречах. Игроки "Нефтяника" реализуют каждое пятое большинство. В меньшинстве они пропустили 13 шайб.

Под эгидой ВХЛ команды провели восемнадцать матчей. В четырнадцати из них успех праздновали рубиновцы. На домашнем льду тюменцы выиграли у посланцев Альметьевска восемь встреч из девяти. Ни разу "Нефтянику" не удалось сохранить свои ворота на замке. Сейчас их в основном защищает Рафаэль Хакимов. В его активе три "сухих" поединка, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".