В Тюмени открывается музейный сезон

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Музейный сезон открывается в комплексе им. И.Я Словцова с 19 октября.

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, 19 и 20 октября состоятся "Краеведческие чтения", посвященные 100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии. Мероприятие пройдет в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

1 ноября откроется Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Он расположится на площади 6 тыс. 900 кв. м. Основное место выставочной экспозиции занимают исторические факты, рассказывающие о главных вехах в истории Российской Федерации и Тюменской области.

4 ноября Тюмень подключится к Всероссийской акции "Ночь искусств". С 16 до 24 часов все музеи ждут гостей на познавательные и развлекательные программы.

9 ноября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова посетители смогут ознакомиться с проектом 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства "Работа не завершается никогда".

С 16 декабря по 20 января 2018 года предусмотрено проведение программы "Новогодние истории в музее".