Лучшие патриотические практики определят в Тюмени

VIII конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя!», фото оластного поискового центра.

Лучший поисковый отряд и тимуровскую команду определит жюри VIII областного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!".

Его участниками могут стать воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники музеев и комнат боевой славы, руководители муниципальных штабов Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Победителей определят по номинациям: "Лучший поисковый отряд", "Юный поисковик года", "Лучшая музейная экспозиция", "Лучшая военно-мемориальная команда", "Лучшая тимуровская команда", "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы" и "Лучшие методические материалы".

Конкурсные материалы принимаются в срок до 5 ноября 2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 207.

Дарья Казакова