Лучший ученый Великобритании прочитает лекции тюменским студентам

Лучший ученый Великобритании прочитает лекции тюменским студентам.Фото christin-austertiz-way.com

Победитель королевской номинации "Лучший ученый Великобритании" Эндрю Хайнс прочтет цикл лекций об актуальных проблемах в области финансового и банковского права студентам Тюменского государственного университета с 24 по 30 октября.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, лекции будут посвящены проблемам двойного налогообложения, влиянию санкций на банковскую деятельность, ограничение деятельности банков, ответственности клиентов за невыполнение залоговых обязательств.

Профессор Хайнс является признанным в мировом сообществе ученым в области финансового и банковского права, визит-профессором в университете Лондона и в различных университетах мира – Китае, Малайзии, Гонконге, Арабских Эмиратах.

Отметим, что сотрудничество университетов Тюмени и Вулверхэмптона проходит уже более 20 лет в области академического обмена и реализации различных совместных проектов.