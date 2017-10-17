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Лучший ученый Великобритании прочитает лекции тюменским студентам

17:00 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Лучший ученый Великобритании прочитает лекции тюменским студентам.Фото christin-austertiz-way.com

Победитель королевской номинации "Лучший ученый Великобритании" Эндрю Хайнс прочтет цикл лекций об актуальных проблемах в области финансового и банковского права студентам Тюменского государственного университета с 24 по 30 октября.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, лекции будут  посвящены проблемам двойного налогообложения, влиянию санкций на банковскую деятельность, ограничение деятельности банков, ответственности клиентов за невыполнение залоговых обязательств.

Профессор Хайнс является признанным в мировом сообществе ученым в области финансового и банковского права, визит-профессором в университете Лондона и в различных университетах мира – Китае, Малайзии, Гонконге, Арабских Эмиратах.

Отметим, что сотрудничество университетов Тюмени и Вулверхэмптона проходит уже более 20 лет в области академического обмена и реализации различных совместных проектов.

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Теги: юриспруденция , ТюмГУ

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