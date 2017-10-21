Жители Утешево получат водопровод

Фото ИА "Тюменская линия"

Разработка проектной документации второго этапа строительства сетей водоснабжения для подключения жителей бывшего п. Утешево к централизованной системе водоснабжения завершилась в конце сентября.

Проектом предусмотрено строительство насосной станции и прокладка 8 км сетей водоснабжения в двухтрубном исполнении для подключения к существующим сетям жилого района. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Чтобы приступить к выполнению работ, необходимо решить вопрос по заключению соглашения об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Данный вопрос находится на особом контроле городской администрации.