Астрономическую лабораторию открыли в Ишиме

Астрономическая лаборатория "Вселенная" открылась в средней школе №2 в Ишиме. Теперь школьники смогут больше узнать о небесных телах и системах, будут углубленно изучать астрономию.

"Во время паводка 2016 года здание школы пострадало, требовался срочный капитальный ремонт. В рамках совершенствования материальной базы было приобретено в том числе хорошее оборудование для изучения астрономии, так родилась идея открытия астрономической лаборатории", - рассказывает директор образовательного учреждения Татьяна Изох.

Главным героем уроков стал телескоп-рефрактометр с многократным увеличением и специальным набором линз, чтобы работать в дневное и ночное время. Кабинет астрономии оснащен звездными картами и небесными глобусами, большим и маленькими, глобусом Луны, теллурием – прибором для наглядной демонстрации движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, подвижной картой звездного неба. Планируется приобрести атлас звездного неба для более подробного изучения созвездий.

Руководит занятиями астрономической лаборатории учитель физики, математики и астрономии Ольга Беспятова. Работа организована по двум направлениям. Ученикам 5-6 классов предстоит изучать азы астрономии, теорию. Школьникам с 7 по 9 класс дисциплину будут преподавать более углубленно. Занятия в каждой из групп проходят один раз в неделю с 16 до 18 часов, чтобы у детей была возможность изучать звездное небо на практике. Одаренных детей в лаборатории будут готовить к участию в конкурсах и олимпиадах. Юные астрономы смогут заниматься и проектной научной деятельностью.

"Несмотря на то, что астрономия – сложный предмет, требующий знания других дисциплин естественнонаучного цикла – математики, геометрии, физики, школьники им очень заинтересовались. Изучение астрономии помогает по-новому взглянуть на окружающий мир, разобраться в природных явлениях, связанных с движением небесных тел, расширяет кругозор", - считает Ольга Беспятова.

В астрономическую лабораторию приглашают всех школьников города, желающих больше узнать об огромном мире планет, звезд и галактик.

Соб. инф.