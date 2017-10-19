В Тюмени прошла торжественная церемония памяти Федюнинского

Фото пресс-службы АО «Транснефть-Сибирь»

Митинг и торжественная церемония возложения гирлянд и цветов с воинскими почестями, приуроченные к 40-й годовщине со дня смерти легендарного полководца, Героя Советского союза, Героя Монгольской Народной Республики, кавалера многих фронтовых наград, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского, состоялся в Тюмени.

К памятнику легендарному командарму пришли члены Тюменского городского клуба ветеранов, воспитанники подростковых патриотических клубов, школьники, учащиеся Тюменского президентского кадетского училища, жители города.

Первый в России памятник Ивану Федюнинскому был установлен в Тюмени 30 июля 2017 года в рамках реализации благотворительной программы АО "Транснефть-Сибирь" и при поддержке правительства Тюменской области, администрации Тюмени, областного и городского Советов ветеранов. Памятник Федюнинскому – это подарок АО "Транснефть-Сибирь" жителям Тюмени в год 50-летнего юбилея предприятия, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы почтить память полководца, сыгравшего ключевую роль в освобождении Монголии от вторжения японской Кванткнской армии в 1939 году, в Тюмень из Улан-Батора приехала группа преподавателей университета "Дорнод".

Торжественная церемония началась с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Монголии, ружейного салюта и теплых слов о жизни, военной службе и гражданском подвиге Ивана Федюнинского. Боевой путь от лейтенанта до генерала армии Федюнинский прошел в тесном сотрудничестве с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым. В критический период обороны Ленинграда принял командование 54-й, затем 2-й ударной армиями. Трудно переоценить его роль в разработке и осуществлении операций по прорыву блокады Ленинграда.

После участия в торжественных мероприятиях гости из Монголии посетили дом-музей Федюнинского на его родине в деревне Гилева Свердловской области, возложили живые цветы к обелиску героя, ознакомились с экспозицией музея и приняли участие в дружественной беседе с односельчанами полководца.

Специально к этому дню были изготовлены сувениры – точные копии памятника Федюнинскому из бронзы, которые были вручены почетным гостям. Одна из бронзовых фигур заняла достойное место в экспозиции дома-музея полководца.