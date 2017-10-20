В Ишиме в восьми семьях родились двойняшки
фото ИА "Тюменская линия"
748 малышей появились на свет в Ишиме и Ишимском районе с начала 2017 года, из них 362 мальчика и 386 девочек. Зарегистрировано рождение восьми двоен и одной тройни.
Самыми популярными мужскими именами стали Александр, Егор, Артем и Дмитрий. Девочек чаще всего называют София, Полина, Виктория, Екатерина.
Самыми редкими и необычными именами для мальчиков стали Юсуф, Юрий, Фёдор, Усман, а для девочек - Ясмин, Ярослава, Юлиана и Эмилия.
По информации руководителя ишимского отдела загс Натальи Визе, за 9 месяцев этого года зарегистрировано 524 брака. Самыми богатыми на свадьбы месяцами стали июль и август – по сто бракосочетаний.
Разводов за указанный период произошло 310, что составило 59% от количества браков.
Инна Кондрашкина
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