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Борьба с раком груди: что нужно, чтобы ее выиграть

16:43 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

632 случая рака молочной железы выявлено в Тюменской области в 2016 году. Из них 70% - на ранней стадии.

Специалисты утверждают: в таких случаях можно добиться почти стопроцентного излечения заболевания. Главное – вовремя его выявить и помочь пациентке его победить.

"На самом деле все об этом слышали, но, возможно, всерьез не воспринимают и приходят за помощью уже на 3-4 стадии рака. Кто-то боится услышать диагноз, кто-то стесняется идти в больницу – это не только медицинская, но и социальная проблема. Чтобы ее победить, нужно больше говорить о ней, призывать женщин внимательнее относиться к своему здоровью", - отметил первый заместитель главного врача Медицинского города Владимир Елишев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Для этого в регионе уже много лет проходит день и месячник маммологического здоровья, когда женщины могут бесплатно пройти обследование и получить консультацию врача. Сделать это можно не только в поликлинике, но и в торговых центрах. Здесь специалисты не только сами осматривают всех желающих, но и проводят мастер-классы по самодиагностике образований молочной железы и правильному подбору нижнего белья.

Всего с 15 сентября по 15 октября 2017 года во время таких мероприятий осмотрено 552 женщины. 36 из них направлены на дообследование с подозрением на доброкачественную опухоль, четыре – с подозрением на злокачественную. Также выявлено две пациентки с подозрением на рак кожи.

"Цель таких мероприятий – не столько осмотр, сколько привлечение внимания женщин к проблемам заболевания молочной железы. Важно донести, что если что-то беспокоит – нужно как можно быстрее показаться специалисту. Медицина сейчас развита, появляются новые технологии, с раком груди можно и нужно бороться", - подчеркнул Владимир Елишев.

Чтобы не пропустить первые признаки заболевания, уже с 18 лет девушки должны проходить обязательный осмотр гинеколога не реже 1 раза в год. Женщины старше 40 лет – осмотр и маммографию раз в два года. По статистике более половины случаев рака молочной железы выявляется в возрасте от 30 до 55 лет, поэтому именно на эту возрастную категорию должно быть направлено основное внимание врачей.

Как отметил руководитель организационно-методической службы Медицинского города Тимур Гайсин, с начала 2017 года маммографию прошли более 100 тыс. жительниц Тюменской области. Сделать это можно в любое время по полису ОМС или по направлению врача. Всего в Тюмени работает три специализированных маммологических центра: в поликлиниках №17, 5 и 1, еще три межрайонных: в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.

"Заболеваемость раком молочной железы хоть немного, но растет. Если в 2016 году в регионе было 78 случаев на 100 тысяч жителей, то в 2017 – 85. С одной стороны, это не радует, но с другой – необследованных намного больше. Чем чаще мы выявляем случаи на ранней стадии, тем больше у пациентки шансов на полное выздоровление", - пояснил он.

"Не ждите, пока вас начнет что-то беспокоить – зайдите в поликлинику и проверьте здоровье. Важно ввести это в привычку, тогда печальных случаев будет намного меньше. Подробнее узнать об обследовании и времени приема специалистов можно на сайте Медицинского города", - заключил Владимир Елишев.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

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Теги: маммография , маммологический центр , Медицинский город , Владимир Елишев

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