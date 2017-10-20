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В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

13:00 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвесторы Голышмановского района обсудили действующие и намечающиеся к реализации бизнес-проекты.

Как сообщает администрация района, два года подряд местные власти и предприниматели обеспечивают лидерство района в региональном инвестиционном рейтинге.

В Голышмановском районе воплощаются десять инвестиционных проектов. Так, начинается строительство заправочной станции на 215-м километре трассы Тюмень – Омск. Создадут 12 рабочих мест. На проект намерены потратить около 60 млн рублей. 

Предприниматель Александр Крук строит для крупногабаритной техники станцию технического обслуживания, а Рима Михайлова приступила к возведению в селе торгового центра. В этом помещении планируется организовать авторизированный сервис по ремонту бытовой техники и часов. Появятся 15 рабочих мест. Уже готовы фундамент и парковка.

В поселке началось строительство мебельного торгового центра. В район входят ялуторовчане. Будет открыто 20 рабочих мест. 

Больше тысячи квадратных метров гостиничного сервиса и общественная баня перешли в управление предпринимателю Елене Герасимчук. На реконструкцию потратили около 1 млн рублей. 

Три производственные предприятия – ООО "Голышмановоэнергосервис", ООО "Сибгазсервис" и ООО "Голышмановоагропромстрой" -  стали учредителями ООО "Союзинвест". Фирма приступила к строительству бассейна на месте прежней второй школы. Открытие социально значимого объекта планируют провести в 2019 году.

Житель поселка Евгений Бровин долгое время вынашивает идею организации переработки шин и последующего производства бытовых изделий из резиновой крошки. Созданное им предприятие ООО "ЭкоГол" оказывает услуги по уборке подъездов и жилых помещений, организовали раздельный сбор мусора – бумаги, картона, пластиковых бутылок.

Районная администрация работает над созданием проекта молодежного развлекательного клуба. На строительство заведения инвестору готовы выделить земельный участок в северной части п. Голышманово.

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Теги: новые рабочие места , инвесторы , Голышмановский район , инвестклимат

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