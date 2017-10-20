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Погода в Тюмени: сухая осень продолжается

13:10 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "Тюмень - наш дом" Вконтакте

Сухую и прохладную погоду обещают синоптики в Тюмени 21 и 22 октября.

По данным центра ФОБОС, Сибирь остается под влиянием ненастного циклонического вихря. Он формирует мощные облака и открывает путь для холодного арктического воздуха.

В связи с этим 21 октября будет пасмурно и прохладно. Днем температура составит ноль градусов, ночью – минус 1. Вероятность осадков небольшая, зато усилится ветер – от 5 до 9 м/с.

22 октября ожидается переменная облачность и снова нулевая температура. Ветер стихнет до 3-6 м/с, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов.

В народе считали, что с этого времени наступают устойчивые холода. Начинали заготавливать дрова на зиму, а хозяйки пекли пироги и угощали ими родственников. Считалось, что если 22 октября отведаешь пирога – весь год проживешь в достатке.

Евгения Шевцова

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Теги: погода

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