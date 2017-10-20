Тюменцы могут оценить лучшие снимки конкурса "Памяти Александра Ефремова"

Фото ИА "Тюменская линия"

Открытие выставки лучших работ XVI межрегионального фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" состоялось сегодня в Тюменской областной библиотеке.

Работы уже побывали в Тобольске, на родине Александра Ефремова, где традиционно в день его рождения, 29 июля, проходит награждение призеров конкурса. Затем проект отправился на XXI Международный форум современной журналистики в Дагомыс, где получил высокую оценку оргкомитета. И вот сейчас жители Тюмени смогут взглянуть на снимки-победили. Выставка пробудет в областном центре до конца года.

Конкурс, начинавшийся как городской, вскоре вышел за пределы Тюменской области. В этом году он стал рекордным по количеству участников —298 фотографов представили на суд жюри около 1 тыс. 700 работ. Постепенно расширялась и его тематика: фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы учредила две региональные номинации - "Многодетная сибирская семья" и "Человек труда", которые пользуются неизменным интересом фотографов.

Их значимость отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов: "Семья и труд – две великие ценности. Мы ставили перед собой цель привлечь к ним внимание посредством фотографии, думаю, нам это удалось. На предприятиях, где проходят съемки, открываются стенды; в домах семей, с которыми работали фотографы, появляются красивые снимки. И в том, и в другом случае люди получают позитивные эмоции".

Что же касается роли конкурса в профессиональной жизни фотографов, то, по мнению Андрея Артюхова, у них есть возможность заявить о себе, показать работы, получить оценку жюри. Для движения вперед очень важно понять, что получается или не получается в творчестве. Конкурс позволяет это сделать.

Андрей Артюхов добавил, что год назад произошло яркое событие – в Тобольске открылся памятник Александру Ефремову, который стал олицетворением подвига погибших при исполнении своего долга журналистов. Этот проект реализовала фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы.

Советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин считает, что конкурс на протяжении многих лет справляется со своей главной задачей – объединяет творческие силы теперь уже не только Тюмени, но и всей России.

"Конкурс стал успешен и узнаваем, но нам нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо подумать, как он будет развиваться дальше. Мы говорим о нем как о важном социальном и культурном явлении, каждый год думаем о движении вперед. Было бы замечательно, чтобы работы побывали в городах и районах юга Тюменской области", - высказал свои пожелания советник губернатора.

Андрей Артюхов, Александр Новопашин и директор фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" Сергей Русанов планируют, что в следующем году выставка побывает в трех городах Тюменской области – Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме. Лучшие работы номинации "Человек труда" по традиции разместят на предприятиях, что будет способствовать престижу рабочих специальностей.

Сергей Русанов выразил слова благодарности фракции "Единой России" и рассказал, что через неделю в Тобольске в ТК "Жемчужина Сибири" откроется фотовыставка специального проекта конкурса, поддержанного "Единой Россией" и компанией "СИБУР" - "Тобольский характер. Человек труда". В его рамках тюменские фотографы ведут своеобразную летопись – в их снимках отражается строительство крупнейшего в стране нефтехимического завода "ЗапСибНефтехим". Этот проект будет продолжен и в следующем году.

Сергей Русанов