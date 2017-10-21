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Владельцы домов в пятьдесят квадратов не будут платить налог на имущество

20:41 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Владельцы индивидуальных жилых домов площадью менее 50 кв. метров не будут платить налог на имущество с 2018 года, поскольку получат соответствующий налоговый вычет. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов.

"Для наших деревень это очень важный момент. До сих пор налог на имущество физических лиц исчислялся от инвентаризационной стоимости недвижимости. При такой системе налогообложения платили, пусть и немного, даже владельцы небольших домов площадью менее 50 квадратных метров. Такого жилья очень много в сельской местности. При новой системе налогообложения, когда налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости, им положен налоговый вычет. Если площадь дома менее 50 квадратных метров, налог на имущество не надо будет платить", - рассказал Михаил Таранов.

Собственники более просторных индивидуальных жилых домов будут платить налог только на ту площадь, которая превышает 50 кв. метров, добавил Михаил Таранов. В многоквартирных жилых домах площадь, на которую предоставляется налоговый вычет, составляет 20 кв. метров.

"Это справедливая система налогообложения. Мы будем платить соразмерно своему благосостоянию", - подчеркнул заместитель директора департамента финансов Тюменской области. Напомним, налоговая база по налогу на имущество физических лиц в Тюменской области с 1 января 2018 года будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Соответствующий закон приняли депутаты Тюменской областной думы.

Евгений Бабенко

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Теги: недвижимость , налоги

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