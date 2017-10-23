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Первый в России арктический самолет-амфибия Л-172 поступит на Ямал в 2018 году

11:54 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото правительство.янао.рф

Первый в России арктический самолет-амфибия Л-172 поступит на Ямал в 2018 году.

Его создает НПО "АвиаТех" (Самара) по специальному заказу Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Самолет приобретается за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО "Крылья Арктики" и внебюджетных источников.

Семиместный лайнер разработан с учетом повышенных требований прочности для полетов в арктических условиях. Самолет может садиться как на сушу, так и на водную поверхность. Крейсерская скорость Л-172 составляет 300-330 км/ч, максимальная скорость - 380 км/ч, дальность полета - 2 тыс. км.

Одновременно "АвиаТех" заканчивает сборку самолета Л-42М в северной комплектации.

Новые самолеты пополнят авиапарк "Крыльев Арктики". В настоящее время учреждение уже эксплуатирует три самолета самарского производства Л-42М. Организация осуществляет авиационное патрулирование лесного и водного фонда, полеты в рамках научных и экологических экспедиций, в том числе на острова Белый и Вилькицкого, на Гыданский полуостров.

Фото правительство.янао.рф

  

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Теги: Ямал , самолет-амфибия

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