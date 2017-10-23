ИДО ТюмГУ продолжает прием абитуриентов на дистанционное обучение

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Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета продолжает прием абитуриентов для обучения по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Набор ведется по пяти востребованным направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Экономика", "Педагогическое образование", "Менеджмент", "Юриспруденция".

Институт дистанционного образования является подразделением Тюменского государственного университета и позволяет студентам получить высшее и второе высшее образование с применением дистанционных образовательных технологий. Новейшие технологии обучения в сочетании с современным техническим оснащением дают возможность подготовить специалистов, отвечающих самым высоким требованиям рынка труда.

Поскольку образовательный процесс выстроен главным образом через Интернет, обучение возможно из любой точки мира, не отрываясь от привычной жизни, семейных и рабочих дел.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца с европриложением. Для тех, у кого уже имеется профессиональное образование, срок обучения может быть сокращен по решению аттестационной комиссии. Необходимую информацию можно получить на официальном сайте Института или по телефону 8 (800) 200-7711.