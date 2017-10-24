Бедность не порок, а позор для общества и государства

Александр Чухлебов. Фото общественного движения «Возрождение»

Относиться к проблеме бедности и наличию бедных можно двояко. Можно отмахнуться: не вписались люди в рынок, и кто тут виноват? Можно придумывать всевозможные программы помощи вплоть до продовольственных талонов – но они лишь усугубляют болезнь.

Единственно верный выход – осознать, что существование проблемы указывает на серьезные изъяны в структуре общества и устройстве государства, а затем найти возможность от них избавиться

В начале октября Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) выяснил мнение жителей 104 российских населенных пунктов о состоянии экономики страны. ФОМ уверяет, что 51% опрошенных сочли экономическую ситуацию удовлетворительной. Такое благодушие наших сограждан удивляет и даже настораживает.

Ничуть не оспаривая профессионализм и корректность опроса, проведенного ФОМ, все же позвольте спросить: а что же тогда делать с итогами исследования другой серьезной и авторитетной организации, Высшей школы экономики (ВШЭ)? Минувшим летом здесь опубликовали доклад "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие".

Если верить этому документу, каждый пятый житель страны отмечает снижение своих доходов, и столько же считают себя бедными. Прибавьте сюда еще 15% населения или 22 миллиона человек, чей доход не дотягивает даже до прожиточного минимума (прожить на который – тоже задача не из легких).

Если сопоставить данные этих двух, несомненно, компетентных, организаций, получается парадоксальная картина: почти половина страны живет в бедности, или даже за ее чертой, но считает такое положение нормальным!

На самом деле, это очень опасное заблуждение. Бедность, особенно бедность "работающая" (когда человек вынужден трудиться за зарплату, не покрывающую его основных нужд) представляет серьезную угрозу и для общества, и для государства.

Прежде всего, она бьет по людям, по их комфорту, здоровью, иссушает души. Карьера, возможность самореализации – для успешных и богатых, бедный не сможет получить сам и дать своим детям достаточных знаний.

По данным отчета о Глобальном богатстве (Global Wealth Report), который ежегодно публикует банк Credit Suisse, еще в 2013 г. Россия вошла в число государств с самым высоким уровнем расслоения общества. Если в норме богатые семьи контролируют 1-2% частных капиталов, то в РФ им принадлежит 35% совокупного богатства. В итоге, мы имеем не просто богатое, а сверхбогатое меньшинство, бедное и очень бедное большинство и тонкую прослойку среднего класса.

Печальнее всего то, что бедные и богатые не пересекаются "ни в еде, ни в питье, ни в молитве". Они не знают, не слышат и не понимают друг друга. Это порождает социальную напряженность.

Для России глубина социального расслоения особенно опасна. Ситуация, когда одним достается все, а другие могут лишь свести концы с концами ценой напряженного труда, представляется несправедливой – а именно справедливость составляет одну из высших ценностей, которые объединяют народы нашей страны.

Как бы мы ни относились к советскому периоду нашей истории, но в СССР это понимали и старались обеспечить социальную справедливость хотя бы на уровне идеологии. Но принцип равенства, в социалистическом государстве возведенный в абсолют, выродился в карикатуру – уравниловку.

Неважно, насколько хорошо и ответственно ты работал – в конце месяца все получали одинаковое вознаграждение. Между тем, материальное благосостояние ничуть не менее важно для самооценки, чем общественное признание. Именно оно лежит в основе побудительных мотивов к действию, стимулирует предприимчивость и изобретательность.

Порицая богатство, пресекая частную инициативу, в СССР так и не смогли найти баланс между интересами государства, общества и человека. Пресловутая уравниловка смогла обеспечить средне-бедный уровень жизни большинству граждан (оттого-то столь популярными были загородные дачи, превратившиеся из места отдыха в подспорье семейному бюджету). Но искоренить бедность и ее последствия в СССР не смогли. Более того – это и не планировалось.

Нет определенного плана по борьбе с бедностью и в современной России. Все предложения политиков и чиновников сводятся к созданию новых рабочих мест – но кто их будет создавать, и кто сможет гарантировать высокую заработную плату?

Второй вариант – требование повышения социальных выплат: пенсий, пособий, или даже требование распределения нефтегазовой ренты среди населения. Но это – тот случай, когда лекарство хуже болезни: неподкрепленное стабильным экономическим ростом вливание денег в экономику ничего, кроме роста инфляции, не даст.

Между тем, способы победить бедность, безусловно, есть. И у России больше возможностей обеспечить достойную жизнь своим гражданам, чем у любой другой страны. Прежде всего, это богатейшие природные ресурсы.

По подсчетам специалистов, на нашей территории сосредоточено до 40% разведанных ископаемых (нефть, газ, руда), а также возобновляемых (лес, вода) ресурсов. Это – та база, которая способна обеспечить рост общего благосостояния. Но никак не путем элементарного распределения по принципу "всем сестрам по серьгам".

Речь должна идти, во-первых, о разумном использовании имеющегося богатства. Мы до сих пор ограничиваемся тем, что гоним на продажу сырье, в лучшем случае – продукты низкого передела. Правда, часто в этом виновато несовершенство законодательства, делающего более выгодным именно продажу сырья с наименьшей затратой усилий.

Простой пример: при сопоставимых размерах, Россия в 2,5 раза опережает США по запасам леса на корню. Но при этом в Америке лесопереработка приносит ежегодно $650 млрд., а мы, некогда занимавшие место в первой тройке мировых лидеров целлюлозно-бумажной промышленности, сегодня не входим даже в первую десятку. Неудивительно, что главный продукт нашего леспрома – банальный кругляк.

Сегодня мы и наполовину не используем потенциал наших лесных ресурсов, ведь лес – это не только топливо, стройматериалы и мебель. Это еще и исходное сырье для фармакологии, химической и легкой промышленности. Собственно, то же самое касается нефти и газа.

Но, чтобы полностью реализовать потенциал, необходимо создавать и развивать новые наукоемкие технологии. Во всем мире это – зона деятельности малых и средних предприятий, гигантам это неинтересно. К сожалению, в России малый и средний бизнес в основном ассоциируется с услугами и коммерцией. Все остальное, требуя значительно больших усилий, не приносит сопоставимого дохода.

Вернемся к лесной отрасли. Не секрет, что наши основные леса сосредоточены в регионах, многие из которых считаются депрессивными. Парадокс: их жители буквально сидят на изрядном богатстве, но не предпринимают ничего, чтобы улучшить свою жизнь. Ну, разве что продают все тот же кругляк, зачастую в обход закона. Неужели люди не стремятся выбиться из нищеты и их, как утверждает ФОМ, все устраивает?

Конечно, нет. Но, помимо административных барьеров, развитию новых технологий мешают и иные проблемы. На развитие любого предприятия нужны средства, то есть кредиты. Однако, как гласит расхожая шутка, чтобы получить у банка деньги, надо доказать, что они вам не нужны. И это бы полбеды. Ставки кредитов на развитие производства иначе как запретительными назвать трудно.

Если же начинающему высокотехнологичному предприятию и удастся встать на крыло, ему предстоит решить еще два трудноразрешимых вопроса: где найти покупателя и как доставить ему свой товар? Вот бы где государству подставить свое плечо.

Развитие наукоемких технологий, поощрение частной инициативы, поддержка малого и среднего бизнеса, в первую очередь, в регионах и сельской местности, причем не только прямыми инвестициями, но и расширением логистики, организации сбыта через госзаказы – вот реальный и вполне выполнимый план борьбы с бедностью.

Пока миллионы наших сограждан едва сводят концы с концами, любые, даже самые красивые слова об усилении России не имеют никакого смысла. Сегодня надо признать, что бедность – наш национальный позор, самое слабое место нашей страны.

Нельзя жить и насыщаться исключительно мифами, миражами насчет того что "завтра будет лучше, чем вчера". Или мечтать о том, что все надо отнять и поделить. Это вчерашний день, это мы уже проходили в СССР. Сегодня нашей главной задачей должна стать разработка программы побеждающего развития – с последующим ее воплощением в жизнь. Другого пути у нас нет.

Александр ЧУХЛЕБОВ,

лидер общественного движения "Возрождение"