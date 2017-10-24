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В Тюменской области продлили запрет на продажу непищевых спиртовых добавок

14:43 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила продлить на 180 суток запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. 

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта - еще на 90 дней. 

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами… постановляю… юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами… с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции". 

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, приостановление торговли спиртсодержащей продукцией и усиление контроля за ее оборотом позволило снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции.

О фактах продажи спиртосодержащей продукции можно сообщать по телефону горячей линии: 8-963-068-79-21 управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Теги: Роспотребнадзор , горячая линия , суррогат

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