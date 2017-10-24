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Транспортный налог: кто имеет право на льготы

14:10 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Транспортный налог. Фото ИА "Тюменская линия"

Введение новой системы уплаты транспортного налога не коснется социально незащищенных граждан.

Напомним, что с 1 января 2018 года льгота по уплате транспортного налога будет предоставляться собственникам автомобилей с мощностью двигателя не более 100 л.с. Из-под действия льгот таким образом выводятся автовладельцы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. До недавнего времени, напомним, от уплаты транспортного налога были освобождены владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с.

Средства от сборов транспортного налога поступят в региональный бюджет и будут направлены на содержание транспортной инфраструктуры Тюменской области, на развитие дорожного строительства, ремонт и поддержание в нормативном состоянии развязок и мостов. Сейчас транспортная инфраструктура Тюменской области является одной из лучших в России, а дороги региона регулярно попадают в рейтинги наиболее комфортных и безопасных. Сборы от транспортного налога позволят и в будущем сохранить такое положение.

Принимая новую схему начисления транспортного налога, депутаты Тюменской областной думы освободили от его уплаты представителей социально незащищенных категорий населения. 

Полностью освобождаются от уплаты транспортного налога: один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье (от налога освобождается один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно); один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида (от налога освобождается один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно);  один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным (от налога освобождается один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно); физические лица - владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, только по одному из принадлежащих им транспортных средств.

В соответствии со статьей 363 Налогового кодекса РФ в Тюменской области владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с., не обладающие правом на налоговые льготы, обязаны уплатить транспортный налог в срок не позднее 1 декабря 2019 года.

Поправки, принятые в закон Тюменской области "О транспортном налоге" позволят исключить злоупотребления со стороны недобросовестных граждан, оформляющих дорогостоящие легковые автомобили на представителей льготных категорий населения, сообщает Тюменская областная дума. 

Такая практика, как известно, весьма распространена среди жителей региона, желающих "сэкономить" на налогах. В связи с этим областной бюджет ежегодно недополучал значительные средства. С 1 января 2018 года уход от уплаты налогов, соразмерных классу автомобилей, будет невозможен, поскольку поправки в закон предусматривают ограничение по льготному налогообложению для налогоплательщиков - владельцев дорогостоящих легковых автомобилей. Для таких автомобилей предусматриваются повышающие коэффициенты от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости автомобиля и года выпуска.

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Теги: облдума , налоговые льготы , налоги , транспорт

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