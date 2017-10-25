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В Тобольске открылся центр молодежного инновационного творчества, созданный при поддержке СИБУРа

17:21 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Официальное открытие центра молодежного инновационного творчества "Тобольск-ПОЛИТЕХ" (ЦМИТ) состоялось в Тобольске 24 октября.

На базе нового центра школьники и студенты смогут обучаться новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, прототипированию и работе на станках. Проект создан по инициативе Тюменского государственного университета и реализован при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Тюменской области и компании СИБУР в рамках развития образовательной среды в Тобольске.

Презентацию услуг ЦМИТа посетили председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов и первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

Руководитель ЦМИТ "Фаблаб ТюмГУ" Дмитрий Яковлев рассказал об общей цели университета, Тобольского педагогического института и ЦМИТа: "Наша цель - формирование университета, открытого городу, крупного научно-образовательного и социально-культурного хаба, нацеленного на внедрение опережающих технологий в образование".

В октябре ЦМИТ стал площадкой для проведения #ПолитехFest – регионального фестиваля молодежи и студентов, популяризирующего научно-техническое и инновационное творчество. Для участников из семи регионов России проводились интерактивные экскурсии, мастер-классы, занятия в проектных лабораториях, посещение выставок, технические состязания и форсайт-сессии.

Дмитрий Конов и Наталья Шевчик посетили также научно-образовательный центр евросад "Мы вместе", созданный при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".  Здесь с дошкольниками занимаются педагоги тобольского пединститута. Дети в игровой форме получают первые навыки инженерного мышления.

В школе №9 Дмитрию Конову и Наталье Шевчик продемонстрировали, как реализуется образовательная программа "Классы СИБУРа". Школьников готовят к осознанному выбору будущей профессии.  Для учеников увеличено количество часов по химии, физике, математике. Введены дополнительные курсы по программированию, 3D моделированию, инфографике. Главная особенность классов СИБУРа в том, что школьники получают непосредственный выход на производство, их знакомят с оборудованием и современными технологиями. Отметим, что профильные "Классы СИБУРа" открылись в 2017 году на базе тобольских школ №№9 и 18.

Дмитрий Конов подчеркнул задачу "Классов СИБУРа": "Мы - СИБУР, городская и областная администрации – пытаемся сделать эти классы открытыми. На их базе представлено лучшее оборудование и есть возможность пользоваться им не только тем, кто в этой школе непосредственно учится, но и приглашать и школьников, и преподавателей из других школ. Наша задача - обеспечить доступ для максимально широкого круга".

В  рамках школьного Дня проектов Дмитрий Конов и Наталья Шевчик посетили целый ряд мероприятий. Они побывали на интеллектуальной игре для старшеклассников "Найди свое решение", пообщались со школьниками  на занятии "Мехатроника. Старт в пневматике", также приняли участие в заседании экологической лаборатории "Биологические индикаторы чистоты промышленных вод".

Наталья Шевчик поблагодарила СИБУР и отметила, что компания активно повышает качество жизни и развивает образовательное пространство в Тобольске. "Радует, что  педагоги активно внедряют инновационные технологии в образовательный процесс. Сегодня мы увидели новые проекты, каждый – узконаправленный, со своими задачами и, как мы убедились, чем ближе эти задачи к жизни, тем интереснее обучение", - сказала она.

В завершении визита в Тобольск Дмитрий Конов и Наталья Шевчик побывали в креативном творческом пространстве #АртЛаб, созданном в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". АртЛаб был открыт в июле 2017 года для творчества и общения горожан. За три месяца работы мероприятия проекта посетили более 2 тыс. человек. Было проведено 150 лекций, встреч и специальных мероприятий по различным темам, в том числе  более 10 культурных проектов и три выставки. Одну из них и осмотрели гости. Экспозиция "История российского дизайна 1917-2017" включает три раздела, каждый из которых посвящен важному этапу в истории российского дизайна: конструктивизму, советскому периоду и современному дизайну. Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке СИБУРа.

По итогам визита в Тобольск Дмитрий Конов подчеркнул, что социальные проекты открываются в сотрудничестве с правительством области и города. "Все, что мы сегодня увидели, - это наши совместные проекты. Мы хотим, чтобы тоболяки могли выбирать интересующие их занятия, раскрывать свои сильные стороны. Никто не знает, что заинтересует ребенка через какое-то время. Вместе мы хотим дать возможность детям раскрыться через новые формы обучения, технику, искусство", - сказал он.

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Евгений Новоселов

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Теги: благотворительность , социальная поддержка , образование , СИБУР , Наталья Шевчик , Тобольск , Дмитрий Конов

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