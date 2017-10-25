Тюменка поборется за титул "Мисс Российские студотряды"

Фото пресс-службы ТИУ

Делегация Тюменского областного штаба студенческих отрядов отправится на Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 58 трудового сезона. Мероприятие пройдет с 27 по 30 октября в Якутске.

Тюменскую область представит 41 участник. Среди них студенты Тюменского индустриального университета, бойцы ТюмГУ, ГАУСЗ, представители межвузовского студенческого педагогического комиссарского отряда "Товарищ" и ветераны движения.

Как сообщили в пресс-службе ТИУ, участница слета от Тюменской области, командир отряда проводников ТюмГУ "Стрела" Светлана Богомолова поборется за титул "Мисс Российские студенческие отряды". Финал конкурса красоты и талантов состоится 29 октября. Девушка успешно прошла заочный этап конкурса, который проходил онлайн.

Фото пресс-службы ТИУ

"Я занимаюсь моделингом, мне сделали предложение принять участие в конкурсе, и я согласилась. Ни разу не участвовала ни в чем подобном, поэтому решила попробовать. Хочу набраться опыта и организовать в будущем подобный конкурс у нас в регионе", – рассказала Светлана Богомолова.

Тюменка стала одной из девяти претенденток на участие в финале конкурса. На конкурсе девушки будут представлять творческие номера, Светлана покажет дефиле на грани с хореографией, видео на тему "Свое видение миссии РСО в жизни общества" и костюм в стиле "Авангард".