up

25.10.2017 среда

EUR 67.6856

USD 57.5852

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Более семидесяти потеряшек пристроили тюменские волонтеры в сентябре

16:27 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

73 питомца нашли свой дом благодаря работе волонтеров благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" в сентябре.

За первый месяц осени хозяев обрели 35 взрослых кошек и котов, 17 котят, восемь взрослых собак, четыре щенка. Еще девять собак с помощью зоозащитников вернулись в прежние семьи.

На передержки к волонтерам фонда попало 86 животных: 22 взрослые кошки, из них два возврата, две беременных кошки, четыре травмированных, четыре кормящие с котятами, 44 котенка, 24 из которых - новорожденные, 20 взрослых собак, из них 13 травмированных и семь породистых.

Кроме того, в сентябре 13 животных выбыло без договора, 11 ждут его подписания.

На 24 октября на попечении фонда находятся 342 подопечных питомца. Это 178 кошек, сто котят, 53 взрослые собаки, 11 щенков.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: НКО , потеряшки , зоозащитники

Последние новости

19:30 В Рощино тюменцы встретили обладательницу медальона WorldSkills Abu Dhabi 2017 Ольгу Ячменёву Фото
18:05 Взрослые и дети примут участие в региональном конкурсе семейных династий в Тюмени
17:54 26 октября - события дня
17:43 Общественники внесут предложения в Национальную онкологическую программу
17:32 Владимир Якушев пожелал коллективу "Регион-Тюмень" интересных проектов и ярких побед
17:21 В Тобольске открылся центр молодежного инновационного творчества, созданный при поддержке СИБУРа Фото
17:10 В домах тюменцев группы риска установят пожарные извещатели
17:00 Ручной кот ищет дом
16:49 В Тобольске со счета пенсионера сняли миллион рублей
16:38 Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал коллективу "Регион-Тюмень" интересных проектов и ярких побед

Владимир Якушев: нельзя допустить криминализации рынка автострахования

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником

Политика

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Экономика

Тюменец осужден за аферы со съемными квартирами

В Тобольске на расчистке улиц работает вся снегоуборочная техника

До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов

Общество

В Рощино тюменцы встретили обладательницу медальона WorldSkills Abu Dhabi 2017 Ольгу Ячменёву

Взрослые и дети примут участие в региональном конкурсе семейных династий в Тюмени

26 октября - события дня

Спорт

Дзюдоистка Мария Зольникова отправляется на Кубок Европы

Муса Могушков выступит на Кубке "Большого шлема" в Абу-Даби

Мужская сборная России по биатлону проводит сборы в Ханты-Мансийске

Происшествия

В Тобольске со счета пенсионера сняли миллион рублей

Уволенный тюменец похитил имущество своего предприятия

Убийцы девушки в Тюмени признаны невменяемыми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+