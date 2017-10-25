Более семидесяти потеряшек пристроили тюменские волонтеры в сентябре

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

73 питомца нашли свой дом благодаря работе волонтеров благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" в сентябре.

За первый месяц осени хозяев обрели 35 взрослых кошек и котов, 17 котят, восемь взрослых собак, четыре щенка. Еще девять собак с помощью зоозащитников вернулись в прежние семьи.

На передержки к волонтерам фонда попало 86 животных: 22 взрослые кошки, из них два возврата, две беременных кошки, четыре травмированных, четыре кормящие с котятами, 44 котенка, 24 из которых - новорожденные, 20 взрослых собак, из них 13 травмированных и семь породистых.

Кроме того, в сентябре 13 животных выбыло без договора, 11 ждут его подписания.

На 24 октября на попечении фонда находятся 342 подопечных питомца. Это 178 кошек, сто котят, 53 взрослые собаки, 11 щенков.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова