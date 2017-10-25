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Общественники внесут предложения в Национальную онкологическую программу

17:43 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
II Всероссийский конгресс онкологических пациентов, www.oprf.ru

Как повысить качество жизни пациентов и доступность современных методов лечения, обсудили участники II Всероссийского конгресса онкологических пациентов, который открылся в Общественной палате РФ.

Неравнодушные граждане, пациенты и представители профессионального сообщества рассматривали рекомендации врачей в лечении онкологии, проблемы финансирования онкологической помощи и реабилитации, работу общественных пациентских организаций, специфику детской онкологии, вопросы хосписной и паллиативной помощи, а также особенности юридической и онкопсихологической поддержки пациентов.

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой назвал сложившуюся в стране ситуацию не очень оптимистичной. Он отметил проблему с доступностью медикаментов и заверил, что на данный момент уже рассматривается несколько законодательных инициатив, которые исправят ситуацию и помогут тем пациентам, которым нужны уникальные лекарства.

"Недообследованных у нас становится все больше и больше, огромное количество людей лишены доступа к диагностике. У жителей маленьких городов совсем не такие возможности, как у жителей мегаполисов, и это прямой результат действия непродуманных реформ. В великой стране России родственники больных возят в сумках и чемоданах лекарства из Германии. Эту ситуацию нужно пытаться преодолевать", - уверен он.

На открытии конгресса пациентское сообщество представила президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. Она признала, что проблема существует не только в системе, но и в халатном отношении людей к собственному здоровью.

Как сообщили участники заседания, итогом конгресса станет резолюция, созданная на основе пожеланий онкологических пациентов, которая найдет отражение в Национальной онкологической программе. Также на основе резолюции будут сформированы обращения к органам исполнительной власти с предложением мер по совершенствованию системы оказания онкологической помощи и финансированию российского здравоохранения, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб.инф.

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Теги: онкология , Общественная палата

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