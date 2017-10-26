Серовский драмтеатр начинает гастроли в Тюмени

novosti-saratova.ru

Гастроли Серовского драматического театра начнутся в Тюмени 26 октября, в домах культуры пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает городской департамент культуры, театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) принимает драматический театр из Серова. В 10 и 12 часов – фантастическая история для детей и их родителей. Стихи Дины Бурачевской, так вдохновившие драматурга Анну Богачеву, восходят к эстетике так называемого детского фольклора и восхищают нестандартно-ироническим взглядом на окружающие нас вещи. "Стихтакль" – это стихотворный спектакль. Герои создают на сцене удивительное действо, которое поднимет настроение и оставит незабываемые эмоции как у детей, так и у взрослых зрителей.

В 19 часов – драма "Трамвай "Желание", версия культовой пьесы Теннесси Уильямса в интерпретации режиссера Андреаса Мерц-Райкова.

В рамках цикла громких чтений для дошкольников "В каждой ладошке сказка!" в библиотеке №2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 10 часов ребята познакомятся со сказками из периодических изданий. На страницах журналов можно найти много развивающих сказок, интересных сказочных конкурсов, заданий и упражнений (викторины, тесты, загадки). Ребята послушают самые интересные сказочные истории из журналов, посмотрят иллюстрации, а затем попробуют почитать сами.

Митинг памяти "Вспомним всех поимённо" начнется в 13 часов 15 минут в школе №48 (ул. Судоремонтная, 25). В программе митинга: литературно-музыкальная постановка, просмотр видеофильма, минута молчания.

Тематическая программа "Памяти связующая нить" в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 13 часов 30 минут посвящена Дню памяти жертв политических репрессий. Гости мероприятия встретятся с участниками драматических событий. Предполагается просмотр короткометражного фильма.