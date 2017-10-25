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Взрослые и дети примут участие в региональном конкурсе семейных династий в Тюмени

18:05 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с официальной страницы Фонда поддержки детей на FB

Областной конкурс семейных династий "Вера. Надежда. Любовь" стартует в Тюменском центре искусств и культуры "Пионер" 11 ноября. Он состоится в регионе уже седьмой раз.

От молодых семей ждут творческий номер, историю династии, рассказ о семейных традициях. Кроме того, пары будут участвовать в творческих квестах.  

А начнется все с костюмированной игры "Путешествие по сказкам К. И. Чуковского". Затем родители вместе со своими детьми отправятся на разные образовательные и игровые площадки.

В рамках мероприятия состоятся  консультации специалистов в сфере психологии, имиджелогии, построения малого бизнеса и индивидуального жилищное строительство, а также творческие мастер-классы для детей. 

Победители регионального этапа представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе семейных династий "Вера. Надежда. Любовь" и на Всероссийском фестивале клубов молодых семей.

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Теги: молодые семьи , конкурс

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