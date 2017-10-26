Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание

Фото ИА "Тюменская линия"

Движение садоводческих маршрутов прекращается в Тюмени с 30 октября.

В выходные большая часть дачных автобусов выйдет на линию в последний раз в этом сезоне. Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить городской общественный транспорт. Около 65 единиц дополнительной техники с понедельника выйдет на маршруты №№1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 38, 47, 49, 60, 70, 85, 96.

При этом дачные автобусы №№36, 100, 120, 135, 151, 156, продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. До остановки "ДНТ "Тура" в будни будет ходить автобус № 135к, в выходные ‒ № 135. Маршруты №97 и №129 будут работать только по воскресеньям.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". В ближайшее время расписание также будет размещено на остановках города, сообщает "Тюменьгортранс".