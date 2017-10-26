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Молодых педагогов и активных школьников объединит в Тюмени слет

12:16 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Молодых педагогов и активных школьников объединит в Тюмени слет. Фото: pp.userapi.com

Городской слет лидеров ученического самоуправления и участников проекта "Молодые лидеры в образовании" состоится в Тюмени в школе №32 (ул. Изумрудная, 27) 28 октября, начало в 10 часов.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, творческие школьники и молодые педагоги тюменских школ встретятся в поединке мыслей, чтобы обсудить актуальные вопросы в изменении образовательного пространства.

Участников ждут тренинги на командообразование, дискуссионные клубы, школьники и педагоги сразятся в танцевальном батле.

Педагоги представят свои идеи по модернизации отрасли на суд самого строгого жюри – учеников школ. Ребятам будем предложено определить наиболее интересный и необычный для современной школы проект.

Школьники в свою очередь представят проект по благоустройству парка Антипинского микрорайона.

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Теги: образование

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