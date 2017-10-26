Интересные и инновационные стартапы ждут в тюменском бизнес-акселераторе

Фото: технокульт.рф

Бизнес-акселератор первого регионального форума технологических предпринимателей "ТехноКульт" продолжает прием заявок на участие.

Как сообщает пресс-служба тюменского технопарка, здесь ждут инициативных студентов, молодых ученых, действующие стартапы и научные команды, у которых есть прототипы инновационных разработок или актуальные усовершенствования в IT, медицине, современных материалах и технологиях, биотехнологиях, проектах в сфере промышленности и нефтегазовой сфере.

Напомним, форум пройдет в Тюмени со 2 по 29 ноября. Заявки принимают до 3 ноября. Основная программа акселератора будет проходить каждую субботу с 4 по 29 ноября на базе тюменского технопарка. Также предусмотрен заочный формат участия, не предполагающий постоянного присутствия в Тюмени.

Под наставничеством технологических предпринимателей, экспертов открытого университета "Сколково" и венчурных инвесторов участники поработают над инвестиционной привлекательностью своих проектов, прокачают навыки, необходимые для эффективного управления бизнесом и, возможно, найдут инвесторов.

"Мы ожидаем активности со стороны не только тюменских молодых предпринимателей, но и из других городов и районов области, Кургана и Екатеринбурга. Завершится акселератор конкурсом инновационных проектов, его призовой фонд составит 320 тысяч рублей", - отметил руководитель проекта, председатель региональной общественной организации "Клуб УМНИКов Тюменской области" Вадим Довбыш.

По мнению эксперта программы, преподавателя и руководителя бизнес-инкубатора МГУ, бизнес-тренера Дарьи Комарьковой, такая поддержка инновационных стартапов очень важна.

"Именно наукоемкие стартапы могут дать самый большой эффект и перерасти в крупные компании. Еще 100-150 лет назад успеха добавились те компании, которые имели доступ к различным ресурсам. Сейчас на первое место выходит доступ к новым технологиям и информации. Компании, которые нас окружают, и продукты, которыми мы пользуемся каждый день, тоже когда-то были стартапами и достигли невероятных результатов всего за 10-15 лет", - сказала Дарья Комарькова.

Напомним, что проект стал победителем грантового конкурса "Моя идея". Основным партнером его выступает открытый университет "Сколково". Также проект поддерживает Фонд президентских грантов для развития гражданского общества. Подробнее о нем можно узнать здесь.