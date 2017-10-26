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Тюменцы могут узнать о спектаклях и концертах по радио

17:00 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото «Афиша Тюмени»

Сообщество "Афиша Тюмень" и радиостанция "Радио 7" запустили новый совместный проект – радиоафишу. Теперь о самых интересных мероприятиях города тюменцы смогут узнавать по радио.

Каждый будний день в 18 часов на радиоволне 103,1 FM Надя Антипина рассказывает о том, какие спектакли, концерты и ивенты пройдут в ближайшие дни. Радиоафиша также подскажет, какие актуальные акции и скидки проходят в и где можно найти более подробную информацию обо всех культурных, спортивных, детских мероприятиях в Тюмени.

Ежедневно в эфире программы - о кино, музыке, науке, спорте, истории, литературе и многие другие. Каждый час актуальные новости о жизни страны, города и области с комментариями специалистов. Репортажи корреспондентов информационной службы с мест событий. Розыгрыши подарков и, конечно, море хитов последнего десятилетия.

Проект "Афиша Тюмень" стартовал в сентябре 2016 года в популярной социальной сети "ВКонтакте", а уже сейчас активно развивается еще на площадках Facebook и Instagram. Здесь можно найти анонсы концертов, спектаклей, кинопоказов, выставок, информацию о премьерах, фестивалях, творческих встречах, интересные новости, рецензии и отзывы, фото- и видеоматериалы. Кроме того, в сообществе постоянно проходят розыгрыши билетов, публикуются Топы мероприятий на выходные, на месяц, появляются новые рубрики и полезные сервисы.

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Теги: афиша , радио , культура

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