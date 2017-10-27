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Тюменским педагогам расскажут о новых технологиях электронного обучения

11:09 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
kmsz.pl

Экскурсия для преподавателей, интересующихся технологиями электронного обучения, пройдет в Институте дистанционного образования Тюменского государственного университета 27 октября, начало в 15 часов 30 минут.

Гостям мероприятия расскажут историю развития дистанционного обучения и электронных образовательных технологий в университете, представят выставку учебников и учебных пособий, изданных с момента создания Института дистанционного образования, а также современные возможности проведения онлайн-занятий.

Участники экскурсии узнают, как работать с личным кабинетом студента и преподавателя, оценят удобство использования электронных мультимедийных курсов и посетят студию, где создаются массовые открытые онлайн-курсы. 

Напомним, что Тюменский госуниверситет выиграл грант Министерства образования и науки РФ на создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, цель которого - сформировать инфраструктуру и кадровый потенциал в Тюменской области для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в вузах и ссузах региона.

"За три года реализации проекта мы планируем, что число сотрудников, обучившихся по программам повышения квалификации в области онлайн-образования, вырастет до 700. А число обучающихся, прошедших обучение на онлайн-курсах, достигнет 16 тысяч человек. Кроме того, будут введены около 50 онлайн-курсов, результаты которых будут засчитываться в образовательных учреждениях Тюменской области", — прокомментировал директор Института дистанционного образования Сергей Толстогузов.

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Теги: технологии , Интернет , ТюмГУ , образование , педагоги

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