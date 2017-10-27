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TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

10:58 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото mcx.ru

Комплекс молочного животноводства и завод по переработке молока планирует построить в Тюменской области вьетнамская компании "TH true milk". 

Специалисты компании посетили с официальным визитом регион 24-26 октября. Они побывали на потенциальных площадках в Сорокинском и Сладковском районах. По результатам поездки состоялась встреча с заместителем губернатора Вадимом Шумковым, достигнута договоренность о дальнейшей проработке реализации этого инвестиционного проекта.

В планах компании построить четыре молочно-товарных комплекса. Суммарная численность дойных коров в них составит порядка 24 тыс. Будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест. Правительство Тюменской области готовится подписать соглашение с компаний до конца 2017 года.

TH Group основана в 2009 году совладелицей Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг. В состав корпорации входят молочные фермы, заводы по переработке молока, компании дистрибьюторы. TH Group является вторым во Вьетнаме производителем молока после компании Vinamilk.

Кроме молочного направления корпорация развивает производство других продуктов питания, в том числе овощей и фруктов. Имеет собственные фермы, молочный и комбикормовый заводы. Компания занимает более 30% молочного рынка Вьетнама. Молочное стадо насчитывает 45 тыс. голов и производит 500 тонн молока в сутки.

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Теги: Вадим Шумков , животноводство , Вьетнам , TH true milk , молочный комплекс

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