В Тюменской области снизилось число погибших в ДТП
ГИБДД Тюменской области
191 уголовное дело о ДТП, в которых пострадали или погибли люди, возбуждено в Тюменской области за девять месяцев 2017 года. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в Тюмени (34), в Тобольском (16), Тюменском (12), Ялуторовском (7) районах.
На автомобильных дорогах федерального значения зарегистрировано 54 таких уголовно-наказуемых деяний. В результате происшествий на трассах погибло 73 человека.
В целом в текущем году число погибших в ДТП сократилось на 14,9% (с 202 до 172).
Основными нарушениями ПДД, которые влекут трагедию, по-прежнему остаются: выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима, неподчинение сигналам светофора, пренебрежение правилами перестроения.
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