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В Тюменской области снизилось число погибших в ДТП

14:49 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ГИБДД Тюменской области

191 уголовное дело о ДТП, в которых пострадали или погибли люди, возбуждено в Тюменской области за девять месяцев 2017 года. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в Тюмени (34), в Тобольском (16), Тюменском (12), Ялуторовском (7) районах.

На автомобильных дорогах федерального значения зарегистрировано 54 таких уголовно-наказуемых деяний. В результате происшествий на трассах погибло 73 человека.

В целом в текущем году число погибших в ДТП сократилось на 14,9% (с 202 до 172).

Основными нарушениями ПДД, которые влекут трагедию, по-прежнему остаются: выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима, неподчинение сигналам светофора, пренебрежение правилами перестроения.

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Теги: Тюменская область , ДТП

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